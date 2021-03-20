«إقامة دبي» تسعد موظفيها

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

فاجأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المتعاملين بالرد على مكالمتهم عبر مركز الاتصال آمر وتهنئتهم بيوم السعادة العالمي، مؤكداً على حرص إقامة دبي على إسعادهم، متمنياً لهم السعادة كل يوم، جاء ذلك على هامش احتفال إقامة دبي بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 من مارس من كل عام.

وقال اللواء المري، بهذه المناسبة:«إن السعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة نهج حياة، وهدف إنساني، وغاية غرس ثوابتها الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،«طيب الله ثراه»، الذي أخذ على عاتقه العهد ببذل كل جهد ممكن من أجل سعادة شعبه، فالسعادة رحلة بدأها رحمه الله منذ الأيام الأولى لتأسيس الاتحاد».



