«الأرصاد»: اليوم بداية «الاعتدال الربيعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف «الاعتدال الربيعي» تبدأ اليوم، مشيراً إلى تميز تلك الفترة باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي والذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر المركز في بيان له أنه اعتباراً من الغد يتعادل طول النهار مع طول الليل، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس ومعها تطول فترة النهار تدريجياً، وترتفع درجات الحرارة خاصة في فترات النهار، حيث يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى بين 35 و38 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 23 و25 درجة مئوية.

وأوضح المركز، أن فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف تظل مهيأة على الدولة خلال هذا الفصل وتتراوح الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62% و82%، فيما يتراوح متوسط الرطوبة الصغرى ما بين 36% و47%.. والرياح خلال هذا الفصل تكون معتدلة السرعة بوجه عام، حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر في أغلب أيام الفصل، وتنشط الرياح أحياناً وتكون مثيرة للغبار وتتراوح متوسط السرعة العظمى ما بين 27 و30 /كم /الساعة.

ولفت المركز إلى أنه خلال هذا الفصل يحتمل مرور منخفضات جوية على الدولة يزيد معها السحب مع فرصة لسقوط الأمطار.. ويصل معدل الأمطار لشهر أبريل على الدولة 7.53 ملم، أما المعدل لشهر مايو 2.28 ملم.



