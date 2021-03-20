الامارات | محمد بن راشد: إلى كل الأمهات.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: إلى كل الأمهات.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو اهداء إلى كل الأمهات بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه عبر التغريدة " إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ..

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