الامارات | "طرق دبي" ترسي عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي على تحالف فرنسي ياباني

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" ترسي عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي على تحالف فرنسي ياباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن فوز تحالف فرنسي ياباني يضم ثلاث شركات، هي شركة كيوليس Keolis، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة Mitsubishi Heavy Industries Engineering، وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن Mitsubishi Corporation، بعقد تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي لمدة 15 سنة (9 سنوات اساسية و6 سنوات قابلة للتجديد)، بقيمة 542 مليون درهم سنوياً تقريبا، وذلك بعد مناقصة عامة طرحتها الهيئة، شاركت فيها أربعة تحالفات وشركات عالمية متخصصة في تشغيل وصيانة القطارات، وبعد تحليل العروض المقدمة تم ترسية العقد على التحالف الفرنسي الياباني، لتقديمهم أفضل العروض الفنية والمالية.

وقع العقد من جانب الهيئة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطايروعن التحالف، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس ماري انج ديبون ومدير الاستثمار والخدمات في شركة ميتسوبيتشي للصناعات الهندسية الثقيلة اكي هيكو نوزاكا ونائب مدير عام البنية التحتية للمواصلات تورو كيمورا وسيتولى التحالف عملية تشغيل وصيانة مترو دبي، وتشغيل ترام دبي، اعتباراً من 8 سبتمبر المقبل، تسبقها فترة تحضيرية يتم فيها عملية تسليم الأصول والأنظمة من المشغل الحالي الى المشغل الجديد، لضمان التشغيل الامن لمترو وترام دبي، فور الاستلام الرسمي للمهام.

المهام والمسؤوليات

وقال الطاير: يقوم التحالف، بموجب العقد بتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، وكذلك (مسار 2020) بالإضافة إلى خدمات تشغيل ترام دبي، وجميع الأصول التابعة لنظام المترو والترام، شاملا القطارات، ومراكز التحكم، والمحطات والبنية التحتية التابعة لها، وكذلك توفير خدمات نقل الركاب على مستوى عال ومتوافق مع المتطلبات المتغيرة يومياً في أعداد الركاب على شبكة المترو والترام، ويشمل العقد ايضاً، تشغيل وصيانة أنظمة التشغيل الآلية للمترو وأنظمة التعرفة، الخاصة بتحصيل الإيرادات، من خلال بيع وتعبئة بطاقات (نول) في محطات المترو، إضافة إلى توفير وظائف قيادية وفنية وإدارية للمواطنين وتدريبهم بما يتناسب مع بيئة العمل، مؤكداً حرص الهيئة على تأهيل الكوادر الوطنية ونقل الخبرات العالمية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة القطارات، الذي يعد من المجالات الجديدة في المنطقة.

وأضاف: سيقوم التحالف خلال الفترة التحضيرية بالتنسيق الكامل مع الشركة المشغلة حالياً، لتسلم المهام، وضمان توفير مستوى عالي من السلامة لمستخدمي الشبكة، من خلال الرقابة المستمرة على سلامة نظام المترو والترام والعمل على تطويرها بشكل مستمر، والتنسيق والتكامل بين المترو والترام ووسائل المواصلات الأخرى، إلى جانب نقل الموظفين العاملين لدى المشغل الحالي إلى المشغل الجديد بصورة سلسة.

تعهيّد التشغيل والصيانة

وأكد مطر محمد الطاير أن إسناد عملية تشغيل وصيانة مترو دبي إلى شركات عالمية متخصصة يعود لعدة أسباب أهمها حرص الهيئة على توفير أعلى معايير الامن والسلامة لمستخدمي المترو والترام، وتحقيق مؤشرات أداء تنافسية في عملية التشغيل ودقة الالتزام بمواعيد الرحلات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المترو والترام، كما أن تشغيل مترو وترام دبي، يتطلب خبرة بطرق جدولة عمل خطوط المترو والترام، وكذلك خبرة في جميع الأنظمة الإلكترونية والحاسوبية والميكانيكية المعقدة التي يعتمد عليها نظام المترو والترام في عملهما، إلى جانب امتلاك الشركات المتخصصة خبرات عالمية واسعة في عمليات الصيانة، من خلال تعاملها مع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال حول العالم، كما أن إسناد عملية التشغيل والصيانة لشركات متخصصة يقلل من تكاليف تشغيل وصيانة المترو والترام من خلال الاستفادة من الكفاءة العالية في الأداء لشركات القطاع الخاص في توفير خدمات عالية الجودة وبتكاليف اقل وقيامها بالتحسين المستمر لتقليل تكاليف التشغيل لديها، إلى جانب نقل خبرات تشغيل وصيانة أنظمة القطارات للكوادر الوطنية، إضافة إلى الفصل بين دور شركة التشغيل والصيانة في تشغيل النظام ودور الهيئة في الرقابة والإشراف على التشغيل.

وأوضح الطاير أن أسلوب التعهيد في تشغيل وصيانة المترو والقطارات معمول به في عدد من أنظمة المترو والترام في مختلف دول العالم مثل خطوط مترو لندن وسنغافورة وباريس وسيدني.

اعتزاز بالشراكة

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوليس يدة ماري آنج ديبون "نتشرف باختيارنا جنباً إلى جنب مع شركتي ميتسوبيشي للصناعات الهندسية الثقيلة، وميتسوبيشي كوربوريشن، من قبل هيئة الطرق والمواصلات لتشغيل وصيانة نظام المترو المتطور دون سائق في دبي، وتشغيل ترام دبي، الذي يعمل بنظام تغذية الكهرباء الأرضي علي كامل الخط، دون الحاجة لأسلاك هوائية لإمداده بالطاقة، مؤكدة اعتزاز شركة كيوليس بخبرتها الواسعة في إدارة شبكات المترو والترام الآلية، وبصفتنا مشغلاً متعدد الوسائط يعمل عن كثب مع 300 هيئة نقل عام كل يوم لضمان حلول تنقل آمنة وموثوقة ومركزة على خدمة الركاب، نتطلع إلى إقامة شراكة تعاونية مع هيئة الطرق والمواصلات لتجسيد رؤيتها المتمثلة في (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

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