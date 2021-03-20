الامارات | تأجيل اطلاق "دي إم سات1"

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اطلاق "دي إم سات1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم تأجيل اطلاق القمر الصناعي «دي إم سات1»، أول قمر صناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والذي كان من المقرر اطلاقه اليوم في تمام الساعة 10:07 صباحاً.

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