30 كتاباً في «دقيقة عالمية» لموظفي موارد رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أطلقت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة مبادرة «دقيقة عالمية»، وذلك ضمن فعاليات شهر القراءة بتقديم 30 كتاباً ملخصاً لموظفي الدائرة. وتأتي المبادرة ضمن جهود الدائرة في تعزيز الجانب المعرفي لدى الموظفين، وبيان أهمية القراءة في التطوير من الكفاءات والمهارات في مختلف المجالات والقطاعات، والتشجيع على القراءة المستمر لتغذية الجانب المعرفي.

وقالت آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في الدائرة لـ«الاتحاد»: إنه بالتزامن مع شهر القراءة 2021 الذي ينطلق على مستوى الدولة في مارس من كل عام، فقدت حرصت دائرة الموارد البشرية ممثلة في مكتب الاتصال المؤسسي، بالتعاون مع إدارة التوطين والمواهب الوظيفية إطلاق مبادرة «دقيقة عالمية».

آمنة الشحي

وذكرت أن هذه المبادرة تتمثل في توفير ملخص كتب عالمية ومتميزة بناءً على مقياس الكفاءات الوظيفية التي تم قياسها من خطط تطوير الموظفين في الدائرة، بحيث تسهم في الوقت ذاته غرس وترسيخ حب القراءة وتحفيز الموظفين لتحويلها إلى ممارسة يومية.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف المشاركة بملخصات لـ 30 كتاباً عالمياً، والتي تم اختيارها من منصة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك للاستفادة القصوى من محتواها المعرفي الذي يسهم في صقل و تطوير الكفاءات و المهارات المرتبطة بمتطلبات العمل الحكومي. وأضافت: شملت المبادرة 50 موظفاً وموظفة في الدائرة، ونتطلع من خلال هذه المبادرة جعل القراءة ثقافة وأسلوب حياة دائمة للموظف.

حمامة يوسف

من جانبها، أكدت حمامة يوسف مدير مكتب الاتصال المؤسسي تجاوب وتفاعل الموظفين خلال هذه المبادرة التي قدمت كتباً متنوعة المجالات والقطاعات، والتي تساعدهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، حيث إنها ساهمت في عملية التطوير، عبر فكرة ملخصات الكتب التي سهلت من عملية القراءة لديهم في دقائق وبنفس المنفعة والفائدة.