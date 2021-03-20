تطالب بإرثها من طليقها المتوفى

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، بإثبات وفاة الزوج، بعد طلاقه أم أبنائه القصر، وانحصار ورثته في أم الزوج المتوفى وأبنائه القصر من مطلقته دون سواهم، على أن تقسم تركته للأم السدس فرضاً، والباقي لأبنائه تعصيباً بالسوية بينهم.

وتدور حيثيات القضية في قيام زوجة المتوفى بإقامة دعوى ضد ورثة زوجها المتوفى، مطالبة بتعديل حصر الإرث والتركات، وبإضافتها إلى الورثة باعتبارها زوجة للمتوفى في حياته، وإعادة تقسيم تركته وتحديد نصيبها الشرعي فيها، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي أنه لما كان ذلك، وكانت زوجة المتوفى قد تم تطليقها على يد الحكمين مقابل إسقاط نصف مؤخر مهرها، وهو من الطلاق البائن النافذ شرعاً، لأن قرار الحكمين منشئ للطلاق، وحكم القاضي مجرد تصديق له، عملاً بنص المادة 121 في فقرتها الثانية من ذات القانون.

وأوضحت أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذا الطلاق بمثابة الطلاق المعلق طالما لم يصبح الحكم باتاً، وأن المطعون ضدها دخلت في عدة الوفاة، وتعتبر وارثة في المتوفى، يكون قضاء معيباً يخالف الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن أو الفسخ فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة)، وبالتالي، فإن المحكمة المطعون في حكمها لما نحت في قضائها غير هذا المنحنى تكون عرضته للنقض.

ونظراً لما تقدم ذكره قررت المحكمة بإلغاء حكم الاستئناف لبطلانه، والحكم بإثبات وفاة الزوج وانحصار ورثته في أم المتوفى وأبنائه القصر من مطلقته دون سواهم، وتقسم تركته للأم السدس فرضاً والباقي لأبنائه تعصيباً بالسوية بينهم.