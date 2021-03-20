«شرطة أبوظبي» تدشن «البث الإذاعي الطارئ» لتوعية السائقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي «البث الإذاعي الطارئ» عبر 24 محطة إذاعية (إف ام) للمرة الأولى في الدولة على مدار الساعة بأربع لغات، هي العربية والإنجليزية والأردو والمالاليم بهدف توعية السائقين بالإجراءات الواجب اتباعها قبل الوصول للنقاط الأمنية بإمارة أبوظبي.

وأوضحت أن الخدمة تتيح تعريف السائقين قبل الوصول للنقاط الأمنية، وبمسافة 200 متر الاستماع عبر الإذاعات للإجراءات المطلوب اتباعها عند الاقتراب من نقطة التفتيش والالتزام بها وتشمل: تخفيف السرعة وخفض الإنارة والانتباه والالتزام بخط السير المحدد، حيث تم تخصيص المسار الأيمن للشاحنات فقط، وألا يزيد عدد الركاب عن العدد المسموح به في المركبة الواحدة المحدد بـ «3 أشخاص» من غير العائلة، بالإضافة إلى وضع الكمامة وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية ونتيجة فحص «كوفيد- 19» عن طريق برنامج الحصن الإماراتي، فضلاً عن الإفصاح في حال القدوم من السفر عبر أي مطار من مطارات الدولة، ومنع التصوير منعاً باتاً في النقاط الأمنية «نقاط التفتيش».

وتعتبر تقنية بث الطوارئ عبر إذاعات FM من التقنيات الريادية في تعريف جمهور السائقين على الطرقات بحالة الطريق من وجود ازدحامات مرورية أو حوادث جسيمة، وكذلك التنبيه بأحوال الجوية، ما يسهم في إنسيابية المرور على الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتتطلع القيادة في توسعة استخدام المنظومة لتحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في أمن وسلامة الطرق.

وتناشد شرطة أبوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد- 19»، لسلامتهم وسلامة أسرهم، وإتباع تعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية، عند تلك النقاط للدخول إلى إمارة أبوظبي، بما يسهم في إنسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.