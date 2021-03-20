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«خلوة موسعة» في مجلس الابتكار بشرطة دبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظَّم مجلس الابتكار في شرطة دبي جلسة نقاشية ضمت أعضاء المجلس، وممثلي مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وعدداً من طلبة الجامعات وأصحاب الابتكارات والإبداعات الفكرية، بهدف استعراض الخطط الخاصة بالمشاريع الابتكارية لهذا العام، والتحضير للخلوة الموسعة التي سينظمها مجلس الابتكار بشرطة دبي، والتي ستضم نخبة من خبراء الابتكار والمسؤولين، وطلبة الكليات والجامعات من مختلف إمارات الدولة.
وأكد المقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي الحرص على إشراك الطلبة والمبدعين والمبتكرين في تقديم الأفكار والاقتراحات الإبداعية التي تساهم في دعم منظومة الابتكار في شرطة دبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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