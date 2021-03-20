ورشة للتعامل مع «المواد الخطرة» في «شرطة أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ورشة عمل التعامل مع المواد الخطرة CBRN، وذلك بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وقدَّم محاضرات الورشة عدد من الخبراء في مجال الاستجابة للمواد الكيميائية والبيولوجية بحضور جيسن كروماتي الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، واستفاد منها نحو 90 من منتسبي شرطة أبوظبي ومنتسبين من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأكد اللواء الشامسي أهمية التعاون المشترك مع مكتب التحقيقات الفدرالي في تنفيذ الورشة وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات وإمكانات منتسبي الورشة ومواكبة التطورات والمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.