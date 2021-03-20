«شرطة دبي» تحقق أمنية طالبتين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار وفد من إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، وبالتنسيق مع مركز شرطة المرقبات، منزل الطالبتين شما المرزوقي ومريم المرزوقي، تحقيقاً لأمنيتهما بزيارة شرطة دبي لمنزلهما، واصطحابهما بجولة في السيارات الفارهة طافت بهما شوارع إمارة دبي، وذلك بتوجيهات من العميد خالد علي فهد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

كما هنّأ وفد شرطة دبي الطالبتين لحصولهما على جوائز تربوية، واحتفت بهما بالهدايا وشهادات الشكر والتقدير، حيث حصلت الطالبة شما المرزوقي على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة والعشرين، وحصلت شقيقتها الطالبة مريم المرزوقي على جائزة الإمارات، فئة الطالب المتميز في الدورة الثالثة.