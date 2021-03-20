الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدم

طالب قُراء في مناطق عدة البلديات والجهات المعنية بالتدخل لهدم المباني القديمة المهجورة، حفاظاً على المظهر والبيئة المحيطة بالمناطق السكنية، وكذلك منعاً لاستغلالها من بعض المخالفين.

مواقف

دعا مراجعون لمستشفى سليمان الحبيب في مدينة دبي الطبية إلى إعادة هيكلة مواقف المركبات فيها، فمساحاتها ضيقة للغاية حتى إنه يتعذر على المراجعين أحياناً فتح أبواب مركباتهم بسبب التصاقها بالمركبات المجاورة.

امتحانات

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة لجوء أهالٍ إلى مساعدة أبنائهم في تأدية الامتحانات في المواد كافة، الأمر الذي يهدر جهد الطلاب المتميزين، وطالبوا بآلية تضمن تقييماً عادلاً لمستوى الطلاب.

أسعار

لاحظ مستهلكون قيام سلسلة متاجر شهيرة ببيع منتجات بأسعار تختلف من فرع لآخر، رغم أن المتجر واحد، والمنتج نفسه، الأمر الذي يستدعي رقابة مشددة من الجهات الرقابية لضمان حقوقهم.

تعقيم

لجأ متجر في أحد المراكز التجارية بالشارقة أخيراً إلى وسيلة مبتكرة لاستقطاب المستهلكين، وبث الاطمئنان بنفوسهم عبر وضع لافتة على واجهاته الزجاجية تحمل عبارة تفيد بأن إدارة المتاجر ملتزمة بتعقيمها من الداخل.

بيانات

دعا مستهلكون إلى إلزام الشركات الموردة للسلع الغذائية بتدوين البيانات الأساسية لمكونات تلك المنتجات بخط كبير وواضح، وبما يتيح للمستهلكين، خصوصاً كبار السن منهم، قراءة تلك البيانات وتجنب أية منتجات قد لا تتناسب مع احتياجاتهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news