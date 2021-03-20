الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - - أحالت النيابة العامة في دبي امرأة إلى محكمة الجنايات، بتهمة تزوير توكيل، وتقديمه إلى جهة حكومية، وتزوير استمارة بيع أرض وخريطة لهذه الأرض، واستخدمتها في بيع عقار إلى خليجية، مستخدمة الوكالة لإثبات أنها وكيلة عن صاحبة العقار. وأقرت المتهمة في التحقيقات ببيع الأرض بموجب وكالة مزورة.

- باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة طباخ، اشترك مع آخر مجهول في تزوير بطاقة هوية، وحاول استخدامها في الدخول إلى مجمع المرابع العربية السكني، لكن فرد الأمن اشتبه فيه، وأبلغ الشرطة، وأقر المتهم بأنه دفع مبلغ 300 درهم مقابل البطاقة المزورة.

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محمد فودة: [email protected]

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