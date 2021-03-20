الامارات | 25 نصيحة للوقاية من «كورونا» في المطاعم والمساجد والمراكز الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نصيحة للوقاية من «كورونا» في المطاعم والمساجد والمراكز الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد «الإسعاف الوطني» 25 نصيحة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» خلال زيارة المطاعم والمراكز الرياضية وأداء الصلاة في المساجد، من بينها عدم اصطحاب الأطفال دون 12 سنة للصلاة، والالتزام بلبس الكمامة وإجراءات التعقيم والتباعد الجسدي، وعدم الخروج في مجموعات كبيرة.

وأكد أن الالتزام بهذه الإرشادات مسؤولية كل فرد لحماية نفسه ومجتمعه والحد من انتشار الفيروس، مقدماً مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية والوقاية في إطار إنجاح الجهود الوطنية المبذولة في سبيل العودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية والوصول إلى مجتمع معافى خالٍ من الأوبئة.

وتفصيلاً، نصح «الإسعاف الوطني» الأفراد باتخاذ سبعة تدابير لتجنب عدوى فيروس «كورونا» عند زيارة المطاعم، هي: الحجز المسبق، والحضور في الموعد المحدد لتجنب الاكتظاظ، والحرص على وجود كمامات إضافية، وغسل أو تعقيم اليدين قبل وبعد الزيارة، وعدم الخروج في مجموعات كبيرة، والالتزام بالعدد المسموح به على الطاولة، والتأكد من نظافة المكان وتعقيم الطاولة والمقاعد، والدفع إلكترونياً من دون ملامسة.

وأكد أن اتباع نمط حياة صحي من ضمنه ممارسة الرياضة بانتظام من أساسيات الحفاظ على الصحة، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة، لكن في الوقت ذاته، وحفاظاً على سلامة الجميع، يجب أن نتذكر دائماً الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيدـ19» عند زيارة المراكز والنوادي الرياضية.

ونصح باتخاذ تسعة تدابير لتجنب العدوى في المراكز الرياضية، هي: عدم الذهاب في حال الشعور بالمرض، وتنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة قبل وبعد الاستخدام، واستخدام المناشف كحاجز بين البشرة والمعدات المشتركة، وتبديل الملابس والاستحمام فور الوصول إلى المنزل، والالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم مشاركة الأدوات الخاصة، وغسل اليدين أو تعقيمها عند الدخول والخروج من الصالة الرياضية، وارتداء الكمامة وتجنب لمس الوجه والفم، والحجز المسبق والالتزام بالموعد المحدد.

9 إرشادات في المسجد

قدم «الإسعاف الوطني» تسعة إرشادات لتجنب العدوى في المساجد ودور العبادة، هي: إقامة الصلاة في المنزل لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم اصطحاب الأطفال دون 12 سنة إلى المساجد، وعدم الذهاب في حال الشعور بالمرض أو ظهور أعراض مشابهة لأعراض الزكام أو الانفلونزا، والوضوء في المنزل، وارتداء الكمامة وغسل اليدين أو تعقيمها، وعدم التزاحم عند الدخول أو الخروج، والامتناع عن المصافحة والعناق، والالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين، وإحضار مستلزمات الصلاة من المنزل مثل سجادة الصلاة والمصحف.

- ممارسة الرياضة بانتظام من أساسيات الحفاظ على الصحة، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة.

- «الإسعاف الوطني»: الالتزام بالإرشادات مسؤولية كل فرد لحماية نفسه ومجتمعه.

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