الامارات | طالبتان تبتكران «كريم» طبيعياً من نبات الشمندر

شكرا لقرائتكم خبر عن طالبتان تبتكران «كريم» طبيعياً من نبات الشمندر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت طالبتان في مدرسة سكينة بنت الحسين للتعليم الثانوي بنات، «كريم» من مكونات طبيعية لوقاية البشرة من أشعة الشمس، وذلك من خلال دراسة على فاعلية نبات الشمندر في الحفاظ على البشرة.

وقالت الطالبة لبانة محمود دودي، لـ«الإمارات اليوم» إنها اشتركت مع زميلتها مهرة محمد عزيز في عمل مشروع «تأثير الشمندر في وقاية البشرة من أشعة الشمس»، موضحة أنهما استخلصتا التركيبة من عصير الشمندر ومادة «الجلسرين» وبعض الفيتامينات.

وذكرت أن «الشمندر» الذي يحتوي على تركيبة مضادات الأكسدة، يتوافر بكثرة في البيئة الصحراوية، مثل بيئة دولة الإمارات، كما أن سكان هذه البيئات يتعرضون لأشعة الشمس أكثر من غيرهم من سكان البيئات الأخرى، ومن ثم كان استخلاص التركيبة من نبات الشمندر ليساعد على منع تأثير الأشعة فوق البنفسجية على البشرة.

ولفتت إلى أنها استلهمت فكرة المشروع من تجاربها الشخصية، حيث دائماً ما تؤثر أشعة الشمس عليها بشكل كبير، ففكرت مع زميلتها مهرة وبإشراف معلمتهما في المدرسة سهام محمد إبراهيم في إيجاد «كريم» يحمي بشرة الإنسان من أشعة الشمس الضارة، وأن يكون من المواد الطبيعية حتى لا تكون له آثار جانبية على الشخص الذي يستخدمه.

وأشارت إلى أن المشروع نال إشادة لجنة تحكيم المشروعات المشاركة في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العام الماضي.

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