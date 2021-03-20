الامارات | شرطة أبوظبي تستخدم 24 محطة إذاعية في توعية السائقين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تستخدم 24 محطة إذاعية في توعية السائقين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة أبوظبي «البث الإذاعي الطارئ»، عبر 24 محطة إذاعية (إف إم) لأول مرة في الدولة على مدار الساعة بأربع لغات (العربية والإنجليزية والأوردو والمالاليم)، بهدف توعية السائقين بالإجراءات الواجب اتباعها قبل الوصول للنقاط الأمنية بإمارة أبوظبي.

وأوضحت أن الخدمة تتيح تعريف السائقين قبل الوصول للنقاط الأمنية بمسافة 200 متر، الاستماع عبر الإذاعات للإجراءات المطلوب اتباعها عند الاقتراب من نقطة التفتيش والالتزام بها، وتشمل تخفيف السرعة وخفض الإنارة والانتباه والالتزام بخط السير المحدد حيث تم تخصيص المسار الأيمن للشاحنات فقط، ولا يزيد عدد الركاب على العدد المسموح به في المركبة الواحدة المحدد بـ«ثلاثة أشخاص» من غير العائلة، بالإضافة إلى وضع الكمامة وإبراز بطاقة الهوية الإماراتية ونتيجة فحص (كوفيد-19) عن طريق برنامج الحصن الإماراتي، فضلاً عن الإفصاح في حال القدوم من السفر عبر أي مطار من مطارات الدولة، ومنع التصوير منعاً باتاً في النقاط الأمنية «نقاط التفتيش». وتعتبر تقنية بث الطوارئ عبر إذاعات (إف إم) من التقنيات الريادية في تعريف جمهور السائقين على الطرق بحالة الطريق من وجود ازدحامات مرورية أو حوادث جسيمة، وكذلك التنبيه بأحوال الجوي، ما يسهم في انسيابية المرور على الطريق والحد من الحوادث المرورية، وتتطلع القيادة من توسعة استخدام المنظومة إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي والمتمثل في أمن وسلامة الطرق. وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، واتباع تعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند تلك النقاط للدخول إلى إمارة أبوظبي، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.

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