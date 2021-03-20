الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، محددة 27 أبريل المقبل آخر موعد لإغلاق باب التسجيل. وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني الفئة المستهدفة بالتسجيل، وهم طلبة الصف الثاني عشر من المدارس والتعليم الفني والدارسين خارج الدولة.

وحددت أربع خطوات للتسجيل تبدأ بإنشاء حساب على صفحة «التسجيل بمؤسسات التعليم»، وتعبئة الطلب، وتحميل جميع الوثائق المطلوبة.

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