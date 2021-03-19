الامارات | الإمارات تتخطى حاجز الـ 7 ملايين جرعة من لقاح «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتخطى حاجز الـ 7 ملايين جرعة من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 143 ألفاً و680 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها سبعة ملايين و124 ألفاً و146 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 72.03 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

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