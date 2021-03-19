«أساور هاجر».. متلازمة الإبداع والإلهام

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

برعت الطالبة هاجر يوسف، من أصحاب الهمم، في صناعة الأساور ووضعت لنفسها بصمة، وتحدت الصعوبات والمعوقات كافة، لتسطر قصة نجاح تشكل إلهاماً حقيقياً للباحثين عن تحقيق الطموح، بعد افتتاحها مشروع «أساور هاجر».

وبدورها قالت نورة الشامسي، مدربة مهنية في وزارة تنمية المجتمع: «إن الطالبة هاجر يوسف، 22 سنة، من أصحاب الهمم (متلازمة داون) أبدعت وتمكنت من افتتاح مشروعها «أساور هاجر». وقالت: استطاعت هاجر إتقان صناعة الأساور بطرق وأشكال فنية فريدة، حيث تستطيع يومياً صناعة 5 أساور، مؤكدة أن الوزارة تدعم أصحاب الهمم لتحقيق الابتكار والتطوير المستمر لها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين، الأمر الذي يحقق دخلاً اقتصادياً جديداً لتلك الفئة، ويعزز من اتجاهات المجتمع نحوهم كأشخاص قادرين على المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي اندماجهم في مناحي الحياة الأخرى.

وأضافت الشامسي أن الوزارة أتاحت للعضوات من أصحاب الهمم العمل في ورشة أساور الهمم ضمن مشروع مشاغل لتدريب وتشغيل وتأهيل أصحاب الهمم، حيث تقوم 10 فتيات مبدعات بإنجاز أساور العقد من الخيوط الملونة والخرز، وذلك في إطار أفكار مستدامة تحفز روح الإبداع ضمن مبادرات دعم أصحاب الهمم، التي تأتي توافقاً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وأكدت أن العضوات من أصحاب الهمم ينجزن حتى الآن 6 آلاف إسورة منذ بداية العام الجاري، موضحة بأنه يتم توزيعها بمحطات أدنوك، وأن ورشة أساور الهمم تهدف إلى تمكين المنتسبات، من خلال تدريبهن على بعض الحرف والمشغولات اليدوية التي توفر دخلاً وتعمل على تنمية مهاراتهن والأخذ بأيديهن، والعمل على تسويق هذه المنتجات من خلال إقامة معارض خاصة لهن.

وبينت أن المشروع يهتم بالدعم النفسي الاجتماعي للمستهدفات من الورشة وإدماجهن في ورش مهنية، معتمداً في تنفيذ أفكاره استراتيجية دعم الشباب الريادي وتطوير أفكارهم وأعمالهم المنسجمة مع سياسة تمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضحت بأن الورش ذات الطابع المهني مهمة، ويتم تدريبهن لمدة عام ومن ثم يبدأن بالإنتاج، وهي محطة من محطات تدريب وتشغيل أصحاب الهمم، التي نحرص عليها، وتتميز بمخرجات ذات قيمة ومصممة بأنامل إماراتيات قادرات على إثبات الذات وصنع مستقبل مهني مشرق، ما يوفر الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهن.

وذكرت أن ورش أساور تهدف لتعزيز ثقة العضوات ودمجهن وتأهيلين ليصبحن فاعلات مشاركات يعتمدن على أنفسهن، مؤكدة أن الوزارة توفر الخامات وآليات التصنيع لدعم الفتيات، لضمان البدء بتنفيذ مشروعات ناجحة عقب انتهاء البرنامج التدريبي، فضلاً عن تنفيذ معارض لمنتجات الفتيات لتلافي مشكلات تسويق المنتجات المحلية والمشروعات الصغيرة.