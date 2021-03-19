سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير الصحة ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسيين

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وام)

التقى الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية، معالي ميخائيل ألبرتوفيتش موراشكو، وزير الصحة الروسي بمقر وزارة الصحة في العاصمة موسكو. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الواعدة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل تعزيز أواصر العلاقات بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين. وأطلع السفير الجابر معالي الوزير على آخر مستجدات وجهود دولة الإمارات في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة لمواجهة الجائحة.

كما التقى الدكتور محمد أحمد الجابر أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.