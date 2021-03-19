24 محاضرة وندوة في «مهرجان الصحة» بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم «مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني» أمس، 24 محاضرة وندوة تفاعلية ركزت على تعزيز التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وطرق تطوير الذات وأساليب التغذية الصحية والوقاية من الأمراض.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021 الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ويستمر حتى يوم غد 20 مارس الجاري.

وأشاد مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بتنظيم «أبوظبي التقني» لمهرجان الصحة واللياقة، في إطار دوره للارتقاء بالوعي الصحي لدى أبناء المجتمع كافة. وقال إن مركز أبوظبي للصحة العامة يحرص دائماً على المشاركة في هذا المهرجان عبر توفير ركن للتثقيف الصحي من أجل نشر رسائل التوعية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19». وأشار إلى أن الفعاليات تشهد تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور وأضاف:«نحرص من خلال تلك الفعاليات على رفع مستوى الوعي الصحي لدى فئات المجتمع المختلفة، خصوصاً طلبة المدارس من أجل تبني أنماط حياة صحية وتقوية جهازهم المناعي».