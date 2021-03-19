الامارات | «توصيل» لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «توصيل» لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت وزارتا العدل والموارد البشرية والتوطين مركبتين لخدمة «توصيل» المخصصة لإنهاء معاملات فئتي كبار المواطنين وأصحاب الهمم، المتخصصة في الأعمال القانونية لكاتب العدل وقيد الدعوى والتوثيقات والشهادات، والخدمات السريعة والمتميزة في المكان الذي يحدده المتعامل الراغب في الاستفادة، وتقودها موظفات وموظفون مواطنون، وذلك في مقر دار القضاء بالفجيرة.

وأفاد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، بأن الوزارة تنوي استكمال توفير خدمة «توصيل» في إمارتي عجمان وأم القيوين كمرحلة ثانية، بعد أن تم إطلاقها في إمارة الشارقة، ثم تبعتها إمارة الفجيرة.

وأشار النقبي إلى أن مركبات «توصيل» مجهزة بأحدث التقنيات الذكية والإلكترونية، بما يمكّنها من تحقيق الاستجابة السريعة للمتعامل، خصوصاً في المناطق البعيدة من الإمارة، التي تمكنه من تلقي خدماتها بوقت وصول أقصاه 15 دقيقة من طلب وإنجاز المعاملة، بمتوسط زمني يبلغ 10 دقائق، إذ تعمل هذه المركبات من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً ولمدة 12 ساعة، مؤكداً أنه لا يتم احتساب أية رسوم إضافية على طلب خدمة «توصيل».

وأكد النقبي أن خدمة «توصيل» هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة لتفعيل خدمات وزارة العدل عبر مراكز متحركة، مزودة بالتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها، لافتاً إلى أن هذه المراكز عبارة عن مركبات متحركة، يقودها موظف كفء لإنهاء معاملات المتعاملين وهم في مواقعهم، وحسب الوقت الذي يفضلونه.

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