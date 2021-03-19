الامارات | توظيف.. «الاتحادية للموارد البشرية» تقيّم كفاءة 72 ألف متقدم للوظائف

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. «الاتحادية للموارد البشرية» تقيّم كفاءة 72 ألف متقدم للوظائف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير رسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، تمكّن من تقييم كفاءة 72 ألفاً و518 متقدماً لوظائف الحكومة الاتحادية «إلكترونياً»، منذ إطلاق المشروع عام 2018، وحتى نهاية 2020، مبيناً أن التقييم تم من خلال نظام آلي مفعّل حالياً في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، والبالغ عددها 44 وزارة وجهة.

وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني، الذي تنفذه الهيئة ضمن منصة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، أسهم إلى حد كبير في تطوير منظومة التعيين واستقطاب الكفاءات إلى الحكومة الاتحادية، ما جعله أحد أهم مشروعات الهيئة الاستراتيجية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي، أن فكرة المشروع تقوم على التأكد إلكترونياً من مدى ملاءمة وكفاءة المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى المعايير التي حددتها بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة، التي يتم التعيين عليها، والتي تشمل «المؤهل الدراسي والتخصص، والخبرات السابقة، متضمنة سنوات الخبرة في مجال عمل الوظيفة المطلوب التعيين فيها، والكفاءات الفنية المطلوبة لشغل الوظيفة، وأخيراً مدى قدرة المتقدم على تولي المهام والمسؤوليات المطلوبة».

وأفادت الهيئة بأن النظام الإلكتروني يحدد وزناً لكل معيار من هذه المعايير، حيث تتلخص آلية عمل المشروع في إدخال مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بيانات المتقدمين للوظائف، والمتطلبات الخاصة بالوظيفة إلكترونياً في نظام «بياناتي» وفق الإجراء المتعارف عليه، ومن ثم يقوم النظام بمطابقة المدخلات مع معايير الوظيفة والوصف الوظيفي، وتحديد أنسب المتقدمين، من الحاصلين على نسبة 80% فما فوق وفق المعايير، بما يضمن توافق المتقدم للوظيفة مع المتطلبات الرئيسة لها، وفق بطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن «أتمتة» عمليات تقييم كفاءة المتقدمين للوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، عزّزت قدرة الوزارات والجهات الاتحادية على توظيف المواهب الأفضل كفاءة، وأتاحت إمكانية متابعة مؤشرات التوظيف بشكل آني وفق الخطط المعتمدة، مؤكداً أن المشروع نجح، منذ إطلاقه في 2018 وحتى نهاية عام 2020، في تقييم كفاءة 72 ألفاً و518 متقدماً لوظائف لدى الحكومة الاتحادية.

وبيّن التقرير أن خاصية «كفاءة التوظيف» مفعّلة حالياً في كل الجهات الاتحادية المشغلة لنظام «بياناتي»، البالغ عددها 44 وزارة وجهة، ما من شأنه تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية.

5 فصول لـ «التقييم»

يشتمل نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية على خمسة فصول رئيسة، حيث يتطرّق النظام إلى الأهداف المنشودة من تطبيقه، والأنشطة الرئيسة الخاصة بتقييم الوظائف ودور الجهات الاتحادية في تنفيذها، كما تم التطرق إلى العوائل الوظيفية وتصنيفاتها ودورة نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية واللجان المرتبطة بالنظام، بالإضافة إلى الأحكام العامة والنماذج المرتبطة بتطبيق النظام.

ويقدم النظام المعتمد والدليل الاسترشادي الخاص به، من خلال فصوله، المراحل والخطوات الأساسية والعمليات الرئيسة، والإجراءات المتبعة في مجال إعداد ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وتقييم الوظائف، والشروط والضوابط والآليات المتعلقة بالتطبيق، التي ينبغي على الجهات الحكومية الاتحادية اتباعها.

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