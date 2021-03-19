الامارات | توظيف .. 40 وظيفة بنكية للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف .. 40 وظيفة بنكية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أحد البنوك الكبرى في الدولة عن توفير 40 وظيفة شاغرة للخريجين الجدد، بفروعه في أبوظبي ودبي والشارقة، مؤكداً أن فرص العمل متاحة للشباب المواطنين فقط (يُشترط خلاصة قيد).

وأوضح البنك أن الوظائف المتاحة تأتي ضمن برنامج «طموح» لتدريب مديري المستقبل، وهو برنامج تدريبي يتم من خلاله توظيف عدد من الخريجين المواطنين، كما يتيح للموظفين التنقل بين أكثر من قسم، وبعد عام من التدريب تتم ترقيتهم لدرجات أعلى ويحصلون على زيادات في الرواتب، منوهاً بأن الرواتب المحددة للشواغر المتاحة تبلغ 21 ألفاً و500 درهم، ويتوقع زيادتها بعد سنة من انتهاء برنامج التدريب.

وحدّد البنك خمسة شروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للوظائف، هي «أن يكون المتقدم من الخريجين الجدد، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية (في جميع المجالات)، وأن يقدّم خلاصة قيد، وأن يكون حصّل معدلاً لا يقل عن ثلاثة، وأن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة».

ودعا البنك الراغبين في التقدّم للوظائف إلى إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، حتى موعد أقصاه 30 مايو المقبل، فيما لم تتضمن الشروط توافر الخبرة لدى المتقدمين للوظيفة، مشيراً إلى أن ساعات العمل ستكون ثماني ساعات يومياً.

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