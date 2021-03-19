الامارات | تقديم 150 ألفاً و97 جرعة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 150 ألفاً و97 جرعة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 150 ألفاً و97 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم ستة ملايين و980 ألفاً و466 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 70.58 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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