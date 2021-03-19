الامارات | 25 ألف مستفيد من «لا تفقد تركيزك»

شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف مستفيد من «لا تفقد تركيزك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأنها أطلقت حملة إلكترونية، في السابع من مارس الجاري، تحت شعار «لا تفقد تركيزك على الطريق»، بهدف نشر التوعية المرورية بين قائدي المركبات للتقليل من مخالفة الانشغال بغير الطريق، للحدّ من وقوع الحوادث المرورية والآثار السلبية التي تترتب عليها، واستفاد منها أكثر من 25 ألف سائق.

وأكد مدير فرع دوريات الطرق الخارجية بشرطة الشارقة، النقيب فهد البلوشي، أن الحملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات الرسمية في الدولة، وصاحبها تفعيل الدورية المدنية في رصد مخالفات الانشغال عن الطريق، للتواصل مع قائدي المركبات المخالفين وتوعيتهم بخطورة المخالفات التي ارتكبوها والتي تستهدف الحملة الحد من وقوعها، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن أكثر من 25 ألف مستفيد. وأوضح أن عدم تركيز السائق يعد من ضمن الأسباب التي أدت إلى وقوع عدد من الحوادث في الأعوام الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news