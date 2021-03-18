الامارات | لجنة الأزمات في دبي: حظر الخيام الرمضانية.. و30 دقيقة للعِشاء والتراويح

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأزمات في دبي: حظر الخيام الرمضانية.. و30 دقيقة للعِشاء والتراويح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإجراءات والإرشادات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة «كوفيد-19»، خلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأقرّت اللجنة إقامة صلاة التراويح في المساجد مع تطبيق الإجراءات الوقائية، وأهمها ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاتَي العِشاء والتراويح على 30 دقيقة، فيما سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام، خلال العشر الأواخر من رمضان.

وأفادت اللجنة بعدم السماح بإقامة الخيام الرمضانية وخيام التبرعات والإفطار وموائد الإفطار، مع النصح بضرورة تجنّب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خصوصاً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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