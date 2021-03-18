الامارات | النيابة العامة: السجن المؤبد عقوبة اكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: السجن المؤبد عقوبة اكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت النيابة العامة للدولة اليوم تغريدة قانونية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة اكراه الغير على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، وفقاً للمادة 45 مكرر بند 5 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، انهيعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

ولفتت النيابة العامة للدولة إلى أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية، مؤكدة على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف في المجتمع والتعاون والتكاتف مع جميع الجهات المختصة للقضاء على آفة المخدرات.

الجدير بالذكر أن نشر هذه التغريدات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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