الامارات | "الأزمات والطوارئ" في دبي تعتمد الإجراءات الوقائية خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزمات والطوارئ" في دبي تعتمد الإجراءات الوقائية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الإجراءات والإرشادات الوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد-19 خلال شهر رمضان المبارك، تماشياً مع الإجراءات المعلنة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث أقرت اللجنة إقامة صلاة التراويح في مساجد دبي مع تطبيق الإجراءات الوقائية وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي بين المصلين، على ألا تزيد فترة صلاة العشاء والتراويح على 30 دقيقة، فيما سيتم تقييم الوضع بالنسبة لصلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، في حين لن يُسمح بإقامة الخيم الرمضانية وخيم التبرعات والإفطار وموائد الإفطار في الإمارة، مع النصح بضرورة تجنّب الزيارات العائلية والتجمعات والمجالس، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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