1000 درهم غرامة لغير الملتزمين بشروط الأمن والسلامة للمقطورات في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها إلى أهمية توفير شروط الأمن والسلامة وهي (مصباح خلفي أحمر اللون ولوحة عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق ) والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة ومراجعة مديرية ترخيص السائقين والآليات لإجراء الفحص الفني اللازم وترخيصها ووضع لوحات أرقام لها بصورة قانونية.

وذكرت أن سير المقطورات غير المرخصة أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96 والتي نصت على الغرامة 1000 درهم في حالتين الأولى عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص والثانية عند قطر مركبة أو زورق او عربة بطريقة لاتتوافر فيها شروط الأمن والسلامة.

وحثت على التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق بكفاءة عالية أو مشكلات يتسبب بها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها مما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها السائقين.

ولفتت إلى جهودها في تكثيف الرقابة عبر فرق وعناصر المرور والتي تواصل عملها في ضبط أصحاب المقطورات المخالفة وإحالة السائقين المخالفين إلى الجهات القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال مرتكبيها.