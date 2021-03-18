«البرلمان العربي»: محمد بن زايد داعم للعمل الإنساني عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.

وقال العسومي: إن هذا الاختيار إنما يأتي تتويجاً للجهود المقدرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم، منوهاً بأن دولة الإمارات أسهمت خلال جائحة كورونا، وما زالت، بالكثير من الدعم على المستوى الإنساني، وقدمت أطناناً من المساعدات الغذائية والدوائية للكثير من بلدان العالم.