أحمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة لـ«الاتحاد»: معالجة 6.5 مليون جالون من مياه الصرف الصحي يومياً

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة أن الدائرة تعمل على توفير بنية تحتية عصرية، لتنمية مستدامة وحياة راقية من خلال تعزيز وتطوير منظومة الصرف الصحي، منوهاً بأن مؤسسة الصرف الصحي التابعة للدائرة تدير حالياً 4 محطات رئيسة مختلفة السعات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتستقبل المحطات، وتعالج يومياً ما يقارب 6.5 مليون جالون من مياه الصرف الصحي، كما تعمل الدائرة بشكل مستمر على التنسيق والتعاون مع المحطات الخاصة في المرجان وميناء العرب.

وأوضح أن المحطات الرئيسة في الإمارة توجد في منطقة الفلية، الغيل خت والرفاعة، والتي تستخدم فيها المؤسسة أحدث أنظمة معالجة الروائح بيولوجياً وهي من التقنيات الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية، مشيراً إلى تطبيق أحدث التقنيات في مختلف مراحل منظومة الصرف الصحي، ومن تلك التقنيات أنظمة المراقبة والتحكم عن بُعد في محطات الرفع والضخ باستخدام الشبكة السيبرانية، والتي أسهمت بشكل كبير في توفير الطاقة وزيادة كفاءة الخدمة، حيث تدير الدائرة 4 محطات ضخ، و9 محطات رفع مياه الصرف الصحي بالإمارة، وفي ظل التزام المؤسسة بسياسة الجودة وحرصها على جودة عملية المعالجة ومطابقة للمعايير القياسية، تطبق المؤسسة إجراءات إدارة ومراقبة الجودة بمختبرها الكائن بمنطقة الفلية.

ري المسطحات الخضراء

وأضاف: إنه يتم إعادة استخدام 70٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء بالإمارة، وتحرص دائرة الخدمات العامة على ضمان إدارة مياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها وفق أفضل الممارسات التي من شأنها دعم توجهات الإمارة لامتلاك بنية تحتية ذات كفاءة وفعالية عاليتين، وقادرة على مجاراة التطور الحضري والاقتصادي والصناعي الذي تشهده إمارة رأس الخيمة، وتلبية احتياجاتها المستقبلية».

أحمد الحمادي

وقال الحمادي لـ «الاتحاد» إن دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية، من خلال مؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، حيث تعمل كل ببرامج مستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز.

النفايات الصلبة

وبين الحمادي أنه يتم تدوير ما يقارب 650 - 700 طن يومياً من النفايات الصلبة في الإمارة، عبر مصنع فرز النفايات في منطقة القصيدات، والذي تم افتتاحه بعد إعادة التأهيل ووتجهيزه بمعدات حديثة بطريقة أتوماتيكية، لافتاً إلى أنه يتم بيع المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل الكرتون والبلاستيك وعبوات الألمنيوم والزجاج بصورة شهرية لمصانع إعادة التدوير في الدولة لإنتاج مواد بديلة واستخدام العائد لتغطية المصاريف التشغيلية لمصنع الفرز.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشاريع أعمال صيانة وتجديد في مختلف مناطق الإمارة، بدءاً من أعمال صيانة الطرق حتى حماية المناطق من جريان مياه الأودية، مؤكداً أن جبل جيس يعد من أبرز مواقع العمل التي تم التركيز عليها أيضا الفترة الماضية، خاصة مع وجود معابر مائية في طريق وادي البيح، وطريق وادي حقيل وحماية وادي شحه.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار تحت جسر رأس الخيمة، والذي سيعمل على توفير بيئة آمنة لحركة مرور المركبات، بالإضافة إلى الأعمال القائمة على كورنيش القواسم وفندق هيلتون المعيريض ودوار مستشفى الكويتي، إضافة إلى تحويل مجرى الوديان في منطقة وادي نقب بعيداً عن المناطق السكنية، ووضعت المؤسسة خطط مستقبلية للمناطق مثل طريق وادي غليلة وطريق وادي شعم على مدى السنوات القليلة القادمة لمعالجة مشكلة آثار جريان الأودية، وتأثيرها السلبي على المناطق السكنية المجاورة للتضاريس الجبلية.