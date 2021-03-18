الامارات | "التربية" توضح طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" توضح طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزاره التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حاليا.

وأوضحت في "تغريدة "نشرت على حسابها الرسمي في "تويتر " أن الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية.

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