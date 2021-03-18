الامارات | حريق بمركبة يمتد إلى أشجار على شارع الشيخ محمد بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بمركبة يمتد إلى أشجار على شارع الشيخ محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد بحسب المتحدث الإعلامي الذي أشار إلى أن غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغاً في الساعة 7.22 دقيقة مساء امس الأربعاء عن الحادث تجاه إمارة الشارقة ، بالقرب من انترناشيونال ستي ، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث.



وأضاف أنه عند الوصول خلال ثمان دقائق تبين أن الحادث متوسط وانتقلت النيران إلى الأشجار القريبة من الطريق ، ما تطلب الدعم العاجل، وعلى الفور تحركت الوحدات من مركز الراشدية للدعم والإسناد ، ومكنت الوحدات من إخماد الحريق من دون أي إصابات خلال دقائق

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