الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاز

اشتكى متعاملون الكُلفة الكبيرة لخدمات الاشتراك في نظام الغاز المنزلي، بما في ذلك كُلفة الفواتير الشهرية، مقارنة بالأسطوانات العادية، لافتين إلى أن إدارات العديد من المباني السكنية تلزم المستأجرين بالاشتراك في هذه الخدمة.

تعقيم

قالت متسوّقة إنها لاحظت تجاهل منافذ بيع في أبوظبي تعقيم سلال التسوّق، كما كان يحدث منذ بداية الجائحة، وطالبت الجهات المعنية بالرقابة الصارمة عليها، حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين.

رقابة

أفاد زائر لشاطئ حديقة الممزر في دبي، بأن بعض العائلات تستخدم المظلات والكراسي المخصصة لأصحاب الهمم على الشاطئ، مطالباً بتكثيف الرقابة للحد من هذه الممارسات غير القانونية.

زراعة

بادر مصلون في مسجد أحمد بن حنبل بأم القيوين، إلى زراعة الحديقة الخارجية للمسجد على حسابهم الخاص، من أجل تجميل المكان، خصوصاً بعد زيادة مساحة الصلاة في الساحات الخارجية إثر تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين.

عائد

اعتبر مستثمر رسوم الخدمات في بعض المشروعات بعجمان مرتفعة جداً، ما قلص العائد الاستثماري له بشكل كبير، لا سيما بالتزامن مع انخفاض الإيجارات، مشيراً إلى أنه يمتلك شقة إيجارها 35 ألف درهم، ورسوم خدماتها 18 ألف درهم.

عزاب

طالب مستأجرون بتحديد المباني التي يقتصر تأجيرها فقط على العائلات، بموجب قرار رسمي، بحيث يُعاقب كل من يخالفه، وأشاروا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت خلطاً في الكثير من المباني، ما أفقد العديد من الأسر خصوصيتها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news