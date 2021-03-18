الامارات | تسليم آخر دفعة من مساكن مدينة محمد بن زايد في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم آخر دفعة من مساكن مدينة محمد بن زايد في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع لجنة مبادرات رئيس الدولة، مستحقي الدفعة الأخيرة من مساكن مدينة محمد بن زايد السكنية بمنطقة الحيل في الفجيرة، إلى حضور قرعة تسليم مساكنهم الجديدة، ضمن المرحلة الأخيرة لتسليم مساكن المدينة، التي استهدفت 1100 مسكن، في مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والتي ستكون على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وطالبت الوزارة المستفيدين من الدفعة الأخيرة بضرورة إحضار الهوية وخلاصة القيد الأصلية، وحضور صاحب العلاقة فقط، على أن يكون لديه نتيجة فحص سلبية حديثة لفيروس «كورونا»، أو حاصلاً على جرعتين من اللقاح، مع مراعاة الالتزام بالوقت حسب الإجراءات الاحترازية.

ونوهت الوزارة بأنها ستراعي أثناء عملية التوزيع التلاحم المجتمعي والقرابة الأسرية للمستفيدين، بحيث تقع منازل الأرامل والمطلقات بالقرب من منازل أهلهن وأقربائهن، وتكون منازل الإخوة أو الأقارب أو الأصهار متقاربة، حفاظاً على أواصر العلاقات العائلية.

وقامت الوزارة، بالتعاون مع مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بالانتهاء من تسليم محاضر المساكن الجديدة للدفعة الثانية من مستفيدي المساكن، خلال الشهر الماضي، بواقع 200 مسكن من أصل 1100 مسكن، التي تبلغ كلفتها الإجمالية ملياراً و400 مليون درهم، إذ شملت مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة عقارات سكنية وطرقاً، وأراضي خدمية، ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى مرافق حيوية من مدارس ومساجد وعيادات صحية، وحدائق ومحال تجارية، إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي، ومجلس رجال، وحديقة ترفيهية.

ويأتي إنشاء المدينة تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتحقيق استقرار المواطن الذي يعد أولوية، وتعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تسخير كل الإمكانات والمقومات المتاحة لتلبية احتياجاتهم.

ويبلغ إجمالي مساحات العقارات السكنية في المدينة 950 ألفاً و400 متر مربع، وتبلغ مساحة الطرق بها 361 ألفاً و895 متراً مربعاً، وتصل مساحات الأرضيات الخارجية إلى 258 ألفاً و840 متراً مربعاً، بينما تصل مساحة المسطحات الخضراء بها إلى 40 ألفاً و281 متراً مربعاً، وتضم أرضاً خدمية على مساحة 297 ألفاً و625 متراً مربعاً.

وتتألف الوحدات السكنية من 300 فيلا من فئة خمس غرف نوم، و700 فيلا من فئة أربع غرف نوم، و100 فيلا لفئة الأرامل ومحدودي العدد من الأسر، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطن، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.

1100

فيلا، عدد مساكن مدينة محمد بن زايد بمنطقة الحيل في الفجيرة.

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