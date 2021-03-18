الامارات | تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يعتمد على الأداء

شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم الطلبة في الفصل الدراسي الثاني يعتمد على الأداء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تعميم أصدره قطاع العمليات التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بأن تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني يعتمد على أدائهم، مؤكداً عدم وجود امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف، من الأول إلى الـ12، في المجموعتين A وB.

وأوضح التعميم الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، الذي يعتمد على أداء الطلبة في التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم، ووفقاً للتوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج، والمتوافرة على منصة التعلم LMS.

ويتضمن التقييم تنفيذ اختبار تحدّث في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من الرابع حتى الـ12، وتحتسب درجته للفصل الدراسي الثالث، وتفعيل كل المنصات التعليمية لتنفيذ إجراءات التقييم التكويني حسب المادة والصف.

وحدّد التعميم أوزان التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A للصفوف من الصف الأول إلى الرابع بواقع 30%، وللصفوف من الخامس إلى الـ12 ترصد 10%، أما بالنسبة لمواد المجموعة B فيتم رصد 30% للصفوف من الأول إلى الرابع، و30% للصفوف من الخامس إلى الـ12.

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