الامارات | نقل "دي إم سات 1"الى قاعدة "بايكونور" الفضائية استعداداً لموعد الاطلاق

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل "دي إم سات 1"الى قاعدة "بايكونور" الفضائية استعداداً لموعد الاطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم نقل صاروخ "سويوز 2.1 إي" الذي يحمل على متنه "دي إم سات 1"، أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، إلى قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان استعداداً لموعد الاطلاق في 20 مارس.

وسيخدم القمر الاصطناعي دي إم سات 1 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050، وهو تأكيد لالتزام الدولة ببنود اتفاقية باريس للمناخ

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