الطقس المتوقع على الدولة غداً الخميس

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، بإذن الله، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند 03:58 والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند 13:09 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.