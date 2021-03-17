الامارات | سيف بن زايد : 97.9% نسبة الالتزام الجماهيري ببرنامج "التعقيم الوطني"

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد : 97.9% نسبة الالتزام الجماهيري ببرنامج "التعقيم الوطني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزرء. وزير الداخلية، لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس، عن أن نسبة الالتزام الجماهيري ببرنامج التعقيم الوطني في أوقات تنفيذه، بلغت 97.9%، كما أظهرت الاستطلاعات أن 92 % من أفراد المجتمع واثقين من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال جائحة (كوفيد 19)، وبالرغم من أن العالم شهد ارتفاعاً في بعض الجرائم في ظل هذه الأزمة، إلّا أن الإحصاءات أظهرت قدرة وزارة الداخلية على الحفاظ على مستويات ومعدّلات مؤشرات الأمن، ومن بينها ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان إلى مستويات بلغت 94 % في العام 2020 متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني.

وشرح مدير إدارة برامج التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، العميد ياسر علي الحرمي، الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، إذ أشار إلى أن الوزارة عزّزت جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة ريادية، كأول مؤسسة عقابية وإصلاحية على مستوى العالم، تقدم خدمة الحصول على لقاح (كوفيد 19) مجاناً للنزلاء.

وكما استعرض الحرمي جهود قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية لضمان صحة العاملين والنزلاء على حد سواء، لافتاً إلى أنه تم إجراء الفحوصات الدورية المجانية لجميع العاملين، واستحداث غرفة فحص آمنة للنزلاء لإجراء فحوصات (كوفيد 19) ، ونشر الثقافة والتوعية للعاملين والنزلاء، كما تم تطبيق العمل عن بُعد للموظفين وتطعيم 90% منهم، بالإضافة إلى تعقيم المرافق الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل يومي، للحفاظ على نظافتها والتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news