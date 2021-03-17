"الصحة": استئناف بعض الخدمات الصحية الخاصة ابتداء من غد

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السماح للمنشآت الصحية الخاصة باستئناف تقديم جميع خدماتها الصحية التي سبق إيقافها، ما عدا تأجيل جميع العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وذلك اعتبارا من غد ، ودون الإخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وابلغ الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، مدراء المنشآت الصحية الخاصة، في كتاب برقم 1748 لسنة 2021، حصلت عليه " الاتحاد"، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تضم 14 اجراء.

ويجب التشغيل بنسبة 30 % فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشآت حفاظا على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة الصحية بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الوقائية حسب طبيعة العمل.

ويخضع جميع العاملين لفحص الحرارة يوميا، وكذلك يخضعون لفحص مسحة الانف أسبوعيا والحصول على النتيجة السلبية، وتوفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشأة الصحية وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول إلى المنشأة.

كما يخضع جميع العاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشأة الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، وذلك دون الإخلال بمتطلبات ومقتضيات أداء العمل وتقديم الخدمة.



