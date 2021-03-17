رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس بنجلاديش بالذكرى المئوية للشيخ مجيب الرحمن

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن مؤسس جمهورية بنجلاديش الشعبية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد عبدالحميد.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية.