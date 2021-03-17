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رئيس البرلمان العربي يهنئ محمد بن زايد لاختياره أفضل شخصية دولية

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاختياره أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية لعام 2021.
وقال العسومي- في تصريح لوكالة أنباء الإمارات - إن هذا الاختيار إنما يأتي تتويجاً للجهود المقدرة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم، منوهاً أن دولة الإمارات ساهمت خلال جائحة ولازالت بالكثير من الدعم على المستوى الإنساني، وقدمت أطناناً من المساعدات الغذائية والدوائية للكثير من بلدان العالم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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