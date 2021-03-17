حمدان بن زايد: رؤية حكيمة لقائد استثنائي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2021 «عام الخمسين» رؤية حكيمة لقائد استثنائي ونقلة عملاقة في مسيرة بناء الوطن.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «إعلان صاحب السمو رئيس الدولة 2021 (عام الخمسين) رؤية حكيمة لقائد استثنائي ونقلة عملاقة في مسيرة بناء الوطن، نفخر بإنجازات وطننا الغالي واستعدادنا للانطلاق بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرق لوطننا، 50 عاماً ستسطر تطلعاتنا.. أحلامنا.. ستنقل همة وطن وتفرد قادة وريادة شعب».