الامارات | «عقابية الشارقة» تنظم يوماً مفتوحاً للنزلاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «عقابية الشارقة» تنظم يوماً مفتوحاً للنزلاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة يوماً مفتوحاً لنزلائها، وحرصت المؤسسة على الاهتمام بالنزلاء، ومعرفة أوضاعهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، من خلال التعامل من دون تمييز أو تفريق بينهم، والعمل على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم.‏

ومن جانب آخر، نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، ندوة بعنوان «المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في العمل الشرطي»، بالتزامن مع اليوم العربي لحقوق الإنسان، الموافق 16 مارس من كل عام، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

حضر الندوة نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، والمديرون العامون ونوابهم، وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب عدد من الجهات المتعاونة مع شرطة الشارقة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بن عامر إن الإمارات أصبحت وطناً يضم مختلف الشعوب، وتنتهج مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الندوة تركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعميق ثقافة احترام هذه الحقوق لدى منتسبي القيادة.

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