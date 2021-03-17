الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد مستفيدي تحويل قرض السكن إلى منحة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يعتمد مستفيدي تحويل قرض السكن إلى منحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماع أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، القائمة الأولى بالمستفيدين من تحول قرار الدعم السكني من فئة القرض إلى فئة المنحة لسنة 2021، والبالغ عددهم 61 مستفيداً، بمبلغ قدره 18 مليوناً و900 ألف درهم، توزعت على أغراض بناء جديد أو استكمال أو إضافة وصيانة مسكن في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والرامية لتوفير الحياة الكريمة وتحقيق الأمان الأسري والاجتماعي.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل، وتوفير بيئة العمل المناسبة للعاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات المحلية، وأبدى عدداً من الملاحظات حول المذكرة، ووجه المجلس الدائرة بتضمين هذه الملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الموافق 18 مارس 2021، وسيناقش فيها مشروع قانون بإعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة.

وتم خلال الجلسة، أيضاً، مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالشأن العام للإمارة، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.

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