الامارات | «محكمة أبوظبي» تلزم شاباً برد 190 ألف درهم إلى فتاة

شكرا لقرائتكم خبر عن «محكمة أبوظبي» تلزم شاباً برد 190 ألف درهم إلى فتاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب بأن يؤدي مبلغ 190 ألف درهم لفتاة، كانت دفعته له لإقامة مشروع تجاري، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 190 ألف درهم، والرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه المبلغ المطالب به، بهدف إقامة مشروع تجاري، إلا أنه لم يقم المشروع المتفق عليه، كما أنه لم يرد إليها المبلغ عند طلبه، فيما أقر المدعى عليه، خلال نظر الدعوى، بانشغال ذمته للمدعية بالمبلغ، وطلب أجلاً للتسوية.

وأفادت المحكمة، في حيثيات الحكم، بأن اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، يعد إقراراً قضائياً، مشيرة إلى أن المدعى عليه صادق على الدعوى، وأقر بأن ذمته مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، وقدره 190 ألف درهم، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المقر به حتى تاريخه، ومن ثم تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 190 ألف درهم، وألزمته بالمصروفات.

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