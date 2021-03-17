الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصم

قال متعامل إنه اشترك في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بالتداول في أسواق الأسهم، لكنه اكتشف خصم مبلغ يصل إلى نحو 40 درهماً لقاء تحويل 100 درهم من حسابه المصرفي إلى منصة التداول، مشيراً إلى أنه تواصل مع المنصة والبنك، لكن لم يتبين إلى الآن الجهة التي خصمت المبلغ.

رسالة

تلقى متعامل رسالة على تطبيق «واتس أب» من رقم عام، تتعلق بتفاصيل شحنة عائدة له، وتطلب منه الدخول إلى روابط مرفقة لملء البيانات، مشيراً إلى أنه تجاهل الرسالة وحذفها، بعد أن تواصل مع الشركة هاتفياً، وتبيّن أنها محاولة احتيال.

صحافة

تعترض جهات حكومية على قيام صحافيين بالاستناد إلى معلومات منشورة بالفعل على مواقعها الإلكترونية الرسمية، من دون موافقتها، فيما يتم رفض الإجابة عن تساؤلات عند التواصل مع إدارات الإعلام لدى هذه الجهات!

ممشى

أثنى مرتادون لممشى الكورنيش الجديد، المحاذي لطريق الشارقة - عجمان، على الاهتمام بمستويات النظافة الدورية للممشى، مقترحين إضافة مواقع متعددة بأنحاء الممشى لدورات مياه، لخدمة المرتادين من الأسر.

صرّاف

اشتكى قارئ، لدى محاولته إيداع مستحقات مالية ببطاقة ائتمانية بفرع بنك الإمارات دبي الوطني في عجمان، من تعطل الخدمة بجميع أجهزة الصراف في الفرع خلال فترة المساء، ما اضطره إلى الذهب إلى فرع البنك بدبي للتمكن من إتمام معاملته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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