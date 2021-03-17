الامارات | انتظام 601 طالب في أكاديمية شرطة دبي «عن بُعْد»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 601 طالب في أكاديمية شرطة دبي «عن بُعْد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم 601 طالب وطالبة في أكاديمية شرطة دبي، على مقاعد الدراسة في البرامج الدراسية المختلفة للسنوات الأربع للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري (عن بُعْد).

وأكد مدير الأكاديمية، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، الفريق عبدالله خليفة المري، ومساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، لتهيئة البيئة الأكاديمية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، خصوصاًَ في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال إن الأكاديمية تنفذ خطط استمرارية الأعمال، وعلى أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلاب، وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم، متخذة كل التدابير الاحترازية من حيث توفير الكمامات والتعقيم، والتباعد الجسدي، موضحاً أن البنية التحتية مهيأة لتوفير الخدمات التعليمية والطلابية عبر المنصات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والقاعات الافتراضية، وتدريب الطلاب على البرامج والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لتمكينهم من الولوج إلى تلك المنصات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية، لضمان تحقيق التفوق المؤسسي وإنجاح مسيرة التميز التي تنتهجها الأكاديمية.

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