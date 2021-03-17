الامارات | «طرق دبي» توفر الطاقة والمياه بالتقنيات الحديثة

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توفر الطاقة والمياه بالتقنيات الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرصها على تطبيق مبدأ الاستدامة في جميع أعمالها وأنشطتها ومنشآتها الحيوية بطريقة فعّالة، تحقق من خلالها إنجازات في توفير الطاقة والمياه، ما يلعب دوراً بارزاً وحاسماً في تعزيز الصحة العامة وحماية البيئة، ويحقق توفيراً في النفقات، والحد من الإسراف والحفاظ على الموارد بجميع أنواعها وأشكالها، باستخدام التكنولوجيات الحديثة ومعايير الأبنية الخضراء.

ومن بين التقنيات، التي طبقتها الهيئة في مجال الأبنية الخضراء، نظام التبخر لتخفيض الحرارة، ويعمل هذا النظام عن طريق تركيب وسادات تبريد على جدار محطات المترو والترام، تعمل على تقليل درجة الهواء الخارجي الداخل إلى المحطة، ما يقلل الحمل على أنظمة التكييف، ويحقق وفراً في الطاقة.

ويستخدم نظام التحكم في التكييف وجودة الهواء، الذي يعمل على تحليل بيانات حالة الطقس وجودة الهواء داخل المحطات، الخوارزميات لتحديد أوقات وآلية التشغيل، لضمان الاستغلال الأمثل للمعدات وتوفير الطاقة. بالإضافة إلى محطة إعادة تدوير المياه المكثفة، ويعمل هذا النظام على تجميع المياه المكثفة الناتجة عن عمليات التبريد في خزان ويتم إعادة تدويرها.

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